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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hoparlöre gizlenen uyuşturucuyu 'Sezar' buldu  

DHA

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, narkotik köpeği Sezar ile arama yapılan otomobilde, hoparlör içine gizlenmiş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.   Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu plakası açıklanmayan otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yaptı. Otomobilde, farklı yerlere saklanmış 0,36 gram metamfetamin ile hoparlör içine konulmuş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi.  Araçta bulunan F.K. (44) ve Y.T. (34) gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen haplarla Bursa'da şehit olan narkotik polisi...

Hoparlöre gizlenen uyuşturucuyu 'Sezar' buldu  

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, narkotik köpeği Sezar ile arama yapılan otomobilde, hoparlör içine gizlenmiş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  <br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu plakası açıklanmayan otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yaptı. Otomobilde, farklı yerlere saklanmış 0,36 gram metamfetamin ile hoparlör içine konulmuş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi.  Araçta bulunan F.K. (44) ve Y.T. (34) gözaltına alındı.<br>Polis, ele geçirilen haplarla Bursa'da şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ı adını yazarak andı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-13 14:54:26<br>

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