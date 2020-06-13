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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Ters dönen TIR'dan sürücü yara almadan çıktı. <br>Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Yumrukaya köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Ardından da şarampole devrildi. TIR, ters dönerken sürücü Kayaş, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.<br>İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Kayaş'ın yara almadığı belirlendi. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-13 15:06:42<br>

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