Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Altınordu’yu konuk edecek olan Boluspor, hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızıbeyazlılar günü tek antrenmanla geçirirken, sakatlıkları bulunan Gökhan Sazdağı ve Poepon çalışmalara katılamadı. Yapılan antrenmanda kırmızı beyazlılar Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde 5’e 2 pas çalışması ve taktik oyunları gerçekleştirdi. Antrenman streching ile sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.