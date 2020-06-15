Bolu’da, "Bana abi diyeceksin" kavgası kanlı bitti: 1 ölü Yaylada tartıştığı arkadaşını yol ortasında tüfekle öldürdü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan ‘bana abi diyeceksin’ kavgasında tüfekle vurulan Burak Telkeş (28) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde MudurnuAbant yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz saatlerinde Mudurnu ilçesinde bağlı Delice yaylasında karşılaşan Burak Telkeş (28) ve Harun S.(30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden iki genci yayladaki diğer vatandaşlar ayırdı. Yayladan ayrıldıktan sonra alkol alan Harun S., gece saatlerinde Burak Telkeş’i arayarak MudurnuAbant yolu üzerine gelmesini söyledi. Olay yerinde buluşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Harun S., kavga ettiği Telkeş’e "Bana abi diyeceksin" diyerek tüfekle havaya ateş etti. Telkeş’in, "Ben sana abi demem" şeklinde cevap vermesi üzerine, Harun S., tüfekle arkadaşının karnına ateş etti. Telkeş’in kanlar içinde yerde kaldığın gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Burak Telkeş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Telkeş’in cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Harun S., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Harun S., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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