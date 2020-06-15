22 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´a uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik ekibi, TEM Otoyolu üzerinde otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 22 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan M.C. (36) ve Y.T. (21) isimli kadınlar gözaltına alındı. 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-15 14:45:24<br>
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