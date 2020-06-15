8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 16 gözaltı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkezli 8 ilde, `oltalama´ yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL´lik dolandırıcılık yapan, aralarında örgüt liderinin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.<br>Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca `oltalama´ ile banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektiği paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. `Suç işlemek amacıyla örgüt kurma´, `bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ ve `bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçları kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri´de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı olan, aralarında örgüt lideri T.A.´nın da bulunduğu 18 şüpheliden 16´sı, gözaltına alınırken, 2 kişi ise aranıyor.<br>Suç örgütünün, kişilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini öğrenmek amacıyla çoğunlukla bankadan gönderilmiş gibi hazırlanan hediye, indirim, kampanya içerikli internet linki bulunan SMS`lerle kişileri internet üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdiği öğrenildi. Örgütün, bu sahte sitelerde banka bilgilerini elde ettikten sonra kişilerin hesapta bulunan paralarını başka hesaplara transfer ettikleri, bu paraları ATM´lerden ve örgüt ile irtibatlı iş yerlerinden çektikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında 30 olay, aydınlatılırken, şüphelilerin yaklaşık 447 bin TL'yi hesaplarına geçirdikleri ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-06-15 14:46:17<br>
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