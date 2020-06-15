Kaçak kazı yapmaya giden 6 kişi yakalandı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapmak üzere araziye giderken jandarma ekiplerince yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye giden 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 8 dedektör ve GPS cihazı ele geçirildi. Araçlardaki 6 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-15 18:17:14<br>
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