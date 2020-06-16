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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, dini nikahlı FETÖ firarisi çift adliyeye sevk edildi

İHA

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda yakalanan FETÖ firarisi dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, dini nikahlı FETÖ firarisi çift adliyeye sevk edildi

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda yakalanan FETÖ firarisi dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock kullandıkları belirlenen dini nikahlı çift M.K. (27) ile R.T. (25) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin kent merkezinde olduklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri M.K. (27) ve R.T. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. ve R.T.’nin FETÖ/PDY Üniversite yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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