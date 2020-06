Bolu'da yaylalara çekilen tel örgüler ve çitler yıkıldı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun 7 köyünün yaylası olarak kullanılan At Yaylası´nda izinsiz tel örgü ve çit çekilen arazilerde yıkımlara başlandı. Çit ve tel örgülerin yıkımı öncesi yayla sakinleri ile görevli ekipler arasında tartışma yaşandı.<br>Bolu'nun kuzeyinde bulunan Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası'nda, tapusuz ve devlet arazisi olmalarına rağmen bazı arazilerin satışının gerçekleştirildiği yönünde şikayet yapıldı. Şikayet üzerine Bolu Valiliği yaylada inceleme yaptı. İnceleme sonucunda söz konusu tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri At Yaylası'na geldi. Yaylada bulunan kaçak tel örgü çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipleri, yaylada yaşayanlar karşıladı. Yaylacılar ekiplerin geçişine bir süre izin vermedi. Ekipler ile yayladakiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra yaylaya giren ekipler, iş makinesi ile tel örgüyle çevrili alanları yıktı. İlk olarak Karamanlı köyünün yaylasında yıkıma başlayan ekipler, ekili olan arazilerde yıkım gerçekleştirmedi. Ekili arazilerin sahiplerine, ekinlerin kaldırılmasının ardından yıkımları kendilerinin gerçekleştirmeleri gerektiği söylendi. Yıkımların diğer köylerin yaylalarında da devam edeceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-06-16 13:58:38<br>

