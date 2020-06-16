Bolu'da, FETÖ şüphelisi çift adliyede (2)

<br>1 TUTUKLAMA<br>Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Muhammer Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dini nikahla birlikte yaşadığı R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-06-16 17:18:32<br>
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