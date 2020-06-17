Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: “Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” “Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, takım olarak pandemi öncesinde yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini belirterek, “1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından hafta sonu oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarını kendi tesislerinde dışarıdan izole edilmiş şekilde geçiren kırmızıbeyazlı ekip, ligin 29. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Altınordu’dan 3 puan almayı hedefliyor.



“Lig bizim için bitmiş değil”

Uzun bir aradan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, pandemiden önce yakaladıkları havayı devam ettirmek ve sezonu istedikleri yerde bitirmek istediklerini ifade ederek, “Pandemi sürecinden geçtik. Bu dönem sadece bizim için değil herkes için zor geçti. Ligimizi değerlendirecek olursak, en az vakti olan takımın 1 ay hazırlanmak için vakti oldu. Takımların hemen hemen tamamı hazırlanmış durumda. Süper Lig’in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi. Şu aşamadan sonra bizim zaten durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimiz süreçte 4 puan dezavantajımız vardı. 4 puan geriden geldik 1 puan öne geçtik. Çok ciddi bir hava yakalamıştık. Aynı havayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sonuç itibariyle bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” şeklinde konuştu.



“3 kez testten geçtik”

Futbolcuların virüsü ailelerine taşımaktan korktukları için çekinceleri olduğunu ancak tamamının adapte olduğunu söyleyen Gül, “Futbolcuların çekinceleri tabii ki var. Normalleşme süreci devam ediyor. Bir azalma oldu ama yeniden bir artış oldu. Futbolcular kendilerinden ziyade virüsü ailelerine taşımaktan korkuyorlar. Onun dışında biz grup antrenmanlarına, takım antrenmanlarına uzun süre önce başladık. Futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda. Problem yaşamıyoruz. Kulübümüz izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş çıkışlar kontrol altında. Belirli aralıklarla 3 kez testten geçtik. Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten oyun başladıktan sonra oyuncular kendini oyunun akışına bırakıyor” dedi.

Açıklamasının sonunda taraftarlara da seslenen Gül, “Taraftarımız bizimle beraber olamayacak. Adana maçında özellikle bizim için çok itici bir güçtü. Onların varlığını gerçekten hissetmiştik. Bu maçta statta olamayacaklar ama sonuna kadar yanımızda olacaklarından şüphem yok. Bizi desteklesinler. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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