Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Foya' ile yapılan aramada T.Ç.'nin (61) poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi. T.Ç. gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsündeki yolcunun uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden otobüs, TEM yolunun Bolu geçişinde durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Foya' ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan T.Ç.'nin poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi. T.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-17 21:22:39<br>

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