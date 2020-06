Türkiye’nin saklı cenneti Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor Abant Tabiat Parkı’ndaki oteller, 26 Haziran’da kapılarını müşterilerine açıyor Faytonculuktan geçimini sağlan köylüler, Abant’ın eski günlerine dönmesini bekliyor

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan ve korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ziyaretçilere kapatılan Abant Tabiat Parkı, yenilenmiş doğasıyla misafirlerini bekliyor.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra 1 Haziran’da yeniden ziyaretçilere açıldı. Şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve eşsiz manzarasıyla büyüleyen tabiat parkı, korona virüs nedeniyle uzun süre bulundukları şehirlerden ayrılamayan vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşillikler içerisinde vakit geçirmek isteyen tatilciler, göl çevresinde faytonlara binerek ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyorlar.



“Yoğun talep alıyoruz”

Tabiat parkı içerisinde bulunan ve pandemi süresince kapatılan oteller, müşterilerini yeniden ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Abant Tabiat Parkı’nda bulunan bir otelin Satış Pazarla Müdürü Hikmet Yeşilkaya, “Dünyayı saran pandemiden sonra otelimizde bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip korona sürecinde önlemlerimizi alıyoruz. Hijyen protokolümüzü hazırladık. Gerekli sertifika işlemleri için de bütün çalışmalarımızı başlattık. Süreç ilerliyor. Şuan otelimizde çok yoğun bir hazırlık var. 26 Haziran 2020 tarihinde müşterilerimize kapılarımızı açacağız. Bu süreçte değerli konuklarımız ve sürekli gelen müşterilerimizden yoğun talepler alıyoruz. 26 Haziran sonrası için rezervasyonlarımız başlamış durumda. Muazzam bir manzaramız var. Tatilcilerimizi Abant’a bekliyoruz” dedi.



“Çok sıkıntılar çektik”

Abant Tabiat Parkı’yla özdeşleyen faytonlar da, parkın açılmasıyla birlikte yeniden çalışmaya başladı. Tabiat parkına yakın köylerde yaşayan ve geçimini faytonculuktan sağlayan vatandaşlar, tedbirlere uyarak müşterilerini göl çevresinde gezdirmeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle Abant Tabiat Parkı’nın kapatılmasının ardından zor günler geçirdiklerini ifade eden Hayrettin Türe, “O zamanlar her taraf kapalıydı. 23 ay zarfında atları otlaklara bıraktık. Baktık onlara. Salgın zamanı Abant’ta kimse yoktu. Doğayla iç içeydi. Zor oldu. Biz yıllardan beri bu işi yaptığımız için çok sıkıntılar çektik. Atların bakımları oluyor, yiyecekleri, içecekleri oluyor. Bizim de gelir kaynağımız bu olduğu için zor durumda kaldık. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Şuanda Abant’a gelen oluyor. Türkiye’nin gözbebeği bir yeri burası. Müşteriler binerken dezenfeksiyon yapıyoruz. Maskelerini takmalarına dikkat ediyoruz. Maskesiz müşteri almıyoruz. Sabah geldiğimizde ve her müşteri binişinde dezenfeksiyonlar yapılıyor” şeklinde konuştu.



Abant’ı gören vazgeçemiyor

İş gezisi dolayısıyla sık sık Bolu’dan geçtiğini söyleyen ve her seferinde Abant’a gelen Bahattin Köse, “Abant’ımız güzel. Bir doğa harikası. Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri. Her mevsim güzel. Ben buraya 2 ayda bir geliyorum. Yolu buradan geçenlere de tavsiye ederim. Buraya uğramadan, şu doğal harikayı görmeden geçmesinler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.