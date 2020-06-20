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Bolu’da, kimliğini unutan çocuk tüm çabalara rağmen sınava giremedi Bolu’da, 4 bin 700 öğrenci LGS’de ter döktü

İHA

Bolu'da, LGS sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, okul müdürünün tüm çabalarına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi.

Bolu’da, kimliğini unutan çocuk tüm çabalara rağmen sınava giremedi Bolu’da, 4 bin 700 öğrenci LGS’de ter döktü

Bolu’da, LGS sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, okul müdürünün tüm çabalarına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi.
Bolu il genelinde bulunan 70 okulda 4 bin 700 öğrenci Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Okul yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından okul girişinde karşılanan öğrenciler el dezenfektanları yapılarak ve maske dağıtılarak sınav salonlarına yerleştirildi.

Okul müdürünün çabası yetersiz kaldı
Sınava girmek için 50. Yıl İlköğretim Okulu’na gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını farketti. Öğrencinin durumu okul yetkililerine söylemesi üzerine küçük çocuk bir otomobile bindirilerek kimliğini alması için evine gönderildi. Evine giden öğrenci anne ve babasının işe gittikleri için evde olmamaları üzerine tekrar okula döndü. Öğrencinin sınava girmesi için elinden geleni yapan okul müdürü, çocuğun geçici kimlik çıkartması için Nüfus Müdürlüğü’ne gönderdi.
Sınava girebilmesi için son 15 dakika içinde nüfus müdürlüğüne gönderilen öğrenci tüm çabalara rağmen sınava yetişemediği için LGS'ye giremedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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