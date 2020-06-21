Boluspor - Altınordu: 0-0

<br>Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) STAT: Atatürk <br>HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx) <br>BOLUSPOR: Mosquera (xxx) - Sincere (xx), İsmail (xxx), Burak (xxx), Hayrullah (xx), Melih (xxx), Arif (xxx), Cumali (xxx), Mutlu (xx)(Dk.53 Bilal xx), Mustafa Durak (xxx), Mustafa Eskihellaç (xx)(Dk.85 Kidrix) <br>ALTINORDU: Erhan (xxx) Furkan (xxx), Onur (xx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xxx), Muhammed (xx)(Dk. 87 Berkay), Hüseyin (xxx)(Dk. 90+3 Hüsamettin), Metehan (xx)(Dk.67 Batuhan xx), Kemal (xx)(Dk.67 Yasin xx) <br>SARI KART: Onur Taha (Altınordu) Boluspor, TFF 1'inci Lig´in 29´uncu haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Altınordu'yla 0-0 berabere kaldı. <br>44´üncü dakikada, ceza sahası dışından Hayrullah´ın sert şutunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu Altınorduspor defansı uzaklaştırmayı başardı. <br>74'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak'ın yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-21 22:01:13<br>
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