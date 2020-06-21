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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altınordu: 0

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 00 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
13. dakikada, Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
44. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası dışından Hayrullah’ın sert şutunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu Altınordu defansı uzaklaştırmayı başardı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kısal xx, Murat Engin Gözütok xx
Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Arif Morkaya xx, Cumali Bişi xx, Melih Okutan xx, Mutlu Güler xx (Bilal Kısa dk. 53 xx), Mustafa Durak xx, Mustafa Eskihellaç xx (Kidric dk. 85 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Fethi Özer, Bahdır Yağız, Ensar Bayır
Teknik Direktör: Fırat Gül
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Onur Taha Çakır xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Furkan Çil xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xx (Berkay Samancı dk. 87 ?), Hüseyin Üner xx (Hüsamettin Yener dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 66 xx), Kemal Rüzgar xx (Yasin Ozan dk. 66 xx)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Burak İnce, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Erdoğlu
Sarı Kartlar: Onur Taha Çakır (Altınordu)

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