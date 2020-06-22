Boluspor - Altınordu maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "İstediğimiz şeylerin birçoğu sahada gerçekleşti" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Genel amacımız 1 puanla dönmekti"

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporAltınordu karşılaşması 00 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor evinde Altınorud ile golsüz beraber kaldı. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, “Oynadığımız oyun gayet tatminkardı. İstediğimiz şeylerin bir çoğu sahada gerçekleşti. Oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren, topun hakimiyetini sağlayan ve bunu psikolojik üstünlükle birleştirip oyunun geneline yayan bir Boluspor vardı sahada. Sonuç itibariyle baktığımızda iki takım da planlı ve dirençli takımlardan kurulu kadrolar. Hem Altınordu planlı ve dirençli bir kadroya sahip hem de bu anlamda biz iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Altınordu’nun hedefi bir şekilde puan farkını koruyup aradaki mesafeyi daraltmamıza izin vermemekti. Bizim istediğimiz ise tamamen galibiyet üzerine bir plandı. Galip gelmek için her şeyi yapmaya çalıştık. Ceza sahasına giriş yüzdemiz, topa sahip olma yüzdemiz, oyunu rakibe kabul ettirme şeklimiz gayet iyiydi ancak bunu skora yansıtamadık. Sonuç itibariyle bu maç bitti. Önümüzdeki maçlarda inşallah oynadığımız oyunu skorla birleştirip sonuçlara yansıtacağız” dedi.



Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Pandemi öncesi ligde bana göre iyi futbol oynayan, belki bu futbolunu skora yansıtamayan iki takımın mücadelesiydi. Tabii ki bu sürecin uzaması iki takım anlamında da performansı ortaya koyma anlamında zor bir maçtı. Boluspor 6 puan altımızda. O da alttan kurtulmaya çalışıyor. Biz de rakibimizi en azından yanaştırmama hedefindeydik. Biz deplasmanda oynamamıza rağmen Boluspor biraz daha kontrollü oyunu tercih etti. Bunun sebebi bizim hücum silahlarımıza alan bırakmamak, hücum gücümüzü ortaya çıkmasını engellemekti. Biz de son gün 2 oyuncumuz sakatlandı ve kadrodan çıkardık. Bu ister istemez bizi olumsuz etkiledi ama biz biraz daha rakibin süratli oyuncularına alan bırakmama anlamında bir oyunu tercih ettik. Dışarıdan seyredildiğinde aslında çok keyifsiz maçtı. Genel amacımız 1 puanla dönmekti. Kazanmayı tabii ki tercih edebilirdik ama rakip de savunmayı güçlü tutmaya çalıştı. Biz de güçlü tutmaya çalıştık. Sonuçta bizim için 1 puan ve rakiple aramızdaki puanı korumamız avantajdı” şeklinde konuştu.

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