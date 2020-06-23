Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.<br>Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan sağanakta, rögar kapaklarının tıkalı olması nedeniyle Sümer Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.<br>Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, sular çekildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-06-23 17:08:47<br>

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