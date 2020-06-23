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Bolu’da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu

İHA

Bolu’da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu

Bolu’da aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.
Bolu’da aniden başlayan ve şiddetini kısa sürede artıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde yollarda ve apartmanların bodrumlarında su baskınları oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Suların yaklaşık 40 santimetreyi bulduğu yollardan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadılar. Su baskınların yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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