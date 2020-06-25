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Yangına uykuda yakalanan 2 kardeş, dışarı çıkmayı başardı

DHA

Yangına uykuda yakalanan 2 kardeş, dışarı çıkmayı başardı

<br>Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. (15) ve kardeşi Erkan Ş. (13), uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.<br>Köroğlu Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Anneleri Dilek A. işte olan, Erkan Ş. ve Yağmur Ş., yangına uykuda yakalandı. Bir süre sonra uyanan iki kardeş, yangını fark edip, hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.<br>Erkan ve Yağmur Ş. kardeşlerin büyük korku yaşadığı yangında evde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-25 16:01:31<br>

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