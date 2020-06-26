Bolu’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: 3 yaralı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin marketin içine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Göynük ilçesi Sofular mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ziyafettin Başkaya (65) idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete çarptı. Çarpmanın etkisiyle marketin camlarını kırarak içeri giren otomobil, içeride alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişiye çarptıktan sonra durabildi. Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.