Otomobille çarpışan cip, takla attı; sürücüsü yaralı

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, kavşakta otomobil ile çarpışarak, takla atan cipin sürücüsü Gürkan Öztürk, yaralandı.<br>Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Konuralp kavşağında meydana geldi. Bulvar üzerinden kent merkezi yönüne giden Gürkan Öztürk yönetimindeki 34 SIR 79 plakalı cip ile Ahmet Melih Tarımtörü'nün kullandığı 14 EE 601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrularak, takla atan cipin sürücüsü Öztürk, yaralanırken, otomobil sürücüsü Tarımtörü ise yara almadan kurtuldu. Gürkan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-26 14:15:05<br>

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