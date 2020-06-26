Bolu’da, 4 kişinin öldüğü kavgada 5 sanığa 4’er kez müebbet hapis istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, 4 kişinin öldüğü kavgada 5 sanığa 4’er kez müebbet hapis istendi

İHA

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin ölümüne sebep olan aynı aileden 5 kişiye 4'er kez müebbet hapis cezası istendi.

Bolu’da, 4 kişinin öldüğü kavgada 5 sanığa 4’er kez müebbet hapis istendi

Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin ölümüne sebep olan aynı aileden 5 kişiye 4’er kez müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Emine, Taşkın, Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyüktopaç sabah saatlerinde geniş günvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 5 şüpheliden Onur, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan Büyüktopaç tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden Hatice Büyüktopaç ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu kalan dede Hasan Büyüktopaç da, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4’er kez müebbet istendi
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Soner Büyüktopaç salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasını sunmasını istedi. Savcının mütalaasında, Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 4’er kez müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Dava 22 Eylül'e ertelendi
Ayrıca, sanıkların Mehmet, Soner ve Metin Büyüktopaç'a karşı işledikleri "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, Onur Büyüktopaç'ın Eşref Akar'a yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "korku, kaygı ve panik oluşturucak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunuldu. Müşteki sanık durumunda olan Metin ve Soner Büyüktopaç için ise, "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için 22 Eylül'e erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille çarpışan cip, takla attı; sürücüsü yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan cip, takla attı; sürücüsü yaralı
Bolu’da otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı
Bolu’da tarihi eser kaçakçısı 7 kişi adliyeye sevk edildi Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1 milyon dolarlık tarihi eseri kurtardı
YEREL HABERLER Bolu’da tarihi eser kaçakçısı 7 kişi adliyeye sevk ...
Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya ...
Otomobil markete daldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil markete daldı: 3 yaralı
Bolu’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: 3 ...
Bolu’da ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar yürüyüşlerinden tanınarak yakalandı Suçüstü yakalanan kadın hırsızlar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar ...
Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi kadınlar elti çıktı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi ...
Yangına uykuda yakalanan 2 kardeş, dışarı çıkmayı başardı
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalanan 2 kardeş, dışarı çıkmayı ...
Bolu’da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bolu’da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda ...
Hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı
YEREL HABERLER Hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı
Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var
Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz edeni yakaladı
YEREL HABERLER Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz ...
Bolu’da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi Taciz şüphelisi suçunu itiraf etti: “Nefsime yenik düştüm”
YEREL HABERLER Bolu’da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk ...
Unutulmaya yüz tutan “sayacılık” mesleğini yaşatmak için çalışıyor Bolu’nun tek “saya" ustası Sedat Teke, baba mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor İlkokulda babasından öğrendiği “sayacılık” mesleğini özveriyle yapıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan “sayacılık” mesleğini yaşatmak ...
Bolu’da son 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı 2 günde maske takmayan 86 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Bolu’da son 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı 2 günde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X