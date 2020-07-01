Kokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde, 303 gram kokainle yakalandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Bulut (31) ve Ferhat Demir'e (46) 15'er yıl hapis ile 50'şer bin TL para cezası verildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce TEM yolundaki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan İbrahim Bulut ve Ferhat Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.<br>Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle SEGBİS ile cezaevinden duruşmaya katılan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın aldıklarını ve asla ticari amaç gütmediklerini öne sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferhat Demir ile İbrahim Bulut´un 15´er yıl hapisle cezalandırılmalarını ve 50´şer bin TL adli para cezası verilmesini kararlaştırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-01 13:54:49<br>

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