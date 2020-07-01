Yaralı karabatak, tedaviye alındı

<br>Murat KÜÇÜK/SEBEN(Bolu), (DHA)BOLU'nun Seben ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedaviye alındı.<br>Keskinler Mahallesi'nden geçen derede yaralı karabatak bulan vatandaşlar, hemen Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nü aradı. Bölgeye gelen orman ekipleri, derede sürüklenen karabatağı sudan çıkartıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.<br>Tedaviye alınan karabatağın, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK<br>2020-07-01 14:23:49<br>
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