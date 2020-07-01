Narven Termal Kasaba’dan off road tutkunlarına müjde

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye ve Bolu'nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, off road aktivitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, macera tutkunu misafirleri için offroad aktivitesini hizmete soktu. Uzun ve kısa parkur olarak misafirlerin beğenisine sunulan aktivite gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak uzman rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Korona virüs salgınının yayılma hızının düşmesi sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde alınan önlemlerle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Narven, eşsiz doğası ve şifalı suları ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.