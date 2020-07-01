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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 0

İHA

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan BolusporHatayspor karşılaşması, ev sahibi takımın 10'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 0

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporHatayspor karşılaşması, ev sahibi takımın 10’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
21. dakikada Bilal Kısa’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
37. dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.
38. dakikada Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan’ın kafa şutu kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane’nin şutunda top auta gitti.
46. dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 10

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Murat Şener xx, Ali Tuna xx
Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Bilal Kısa xx (Gökhan Sazdağı dk. 62 xx), Fethi Özer xx, Cumali Bişi xx, Emir Halilovic xx, Mustafa Durak xx (Arif Morkaya dk. 83 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Melih Okutan dk. 76 xx)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Mutlu Güler, Adilehou, Kidric, Bahdır Yağız,
Teknik Direktör: Fırat Gül
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx, Selim Ilgaz xx (Yasin Güreler dk. 88 ?), Kubilay Sönmez xx, Rayane xx (Alican Özfesli dk. 57 xx), Caner Bağ xx (Soner Örnek dk. 57 xx), Gökhan Karadeniz xx (Idır Quali dk. 57 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 83 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Yasin Güreler, Furkan Şeker
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mustafa Eskihellaç (dk. 46) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Emir Halilovic (dk. 60) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Seth (Boluspor), Rayane Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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