Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.<br>Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Suriye uyruklu 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde bulunan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.(28), K.H.(27) ve H.E.E.(26) adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-02 14:27:09<br>

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