Bolu’da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu’da polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu 4 kişinin kent merkezinde bulunan 4 farklı evde yaşadıklarını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin şüphelilerin kaldıkları evlere yaptıkları şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Suriye’de DEAŞ terör örgütü adına bir çok faaliyette bulundukları öğrenilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ şüphelileri A.E. (28), K.H. (27) ve H.E.E. (26) geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Operasyonda evde bulunmayan 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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