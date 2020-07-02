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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede

DHA

FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.<br>İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.´nın Mudurnu ilçesinde saklandığını tespit edildi. Düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-02 15:24:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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