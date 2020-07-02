FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.<br>İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.´nın Mudurnu ilçesinde saklandığını tespit edildi. Düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-02 15:24:12<br>
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