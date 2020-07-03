Gübre yığınına saplanan buzağıları boğulmaktan itfaiye kurtardı

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Bolu’da, gübre yığınına düşen 4 buzağı itfaiye ekipleri tarafından vinçli araç yardımıyla kurtarılarak boğulmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Sultanbey köyünde 4 buzağısının ahırda olmadığını fark eden Hüseyin Çelikbaş, evinin çevresinde aramaya başladı. Buzağıların ahırın arka kısmındaki gübre yığınına düştüğünü gören Çelikbaş, diğer köylülerle birlikte buzağıları gübre yığınından çıkarmaya çalıştı. Buzağıları çıkaramayan Çelikbaş itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanları saplandıkları gübre yığınından vinçli araç yardımıyla kurtararak Çelikbaş’a teslim etti.

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