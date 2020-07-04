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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı sollama yapan otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde D-750 karayolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kadir Çibasmaz yönetimindeki 67 EC 375 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki şeritten sağlandığı yolda sollama yaparken, karşı yönden gelen Mustafa Mısırlıoğlu yönetimindeki 19 AF 430 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Çibasmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR şoförü Mısırlıoğlu...

Hatalı sollama yapan otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

<br>Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde D-750 karayolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kadir Çibasmaz yönetimindeki 67 EC 375 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki şeritten sağlandığı yolda sollama yaparken, karşı yönden gelen Mustafa Mısırlıoğlu yönetimindeki 19 AF 430 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Çibasmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR şoförü Mısırlıoğlu ile yanındaki Mustafa Civelek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Çibasmaz'ın cansız bedeni de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK<br>2020-07-04 11:16:49<br>

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