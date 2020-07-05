Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi akını oldu. Tabiat parkının otoparklarında yer kalmazken, ziyaretçiler de sosyal mesafe ve maske kuralları için sık sık uyarıldı.<br>Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na, hafta sonu ve havanın güneşli olması dolayısıyla ilgi yoğun oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parkının otoparkları doldu. Otoparklar dolunca araçlar, ormanlık alanlara park edildi. Tabiat parkı gişelerinde, ateş ölçümü yapılarak, girişler sağlandı. Bazı kişiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla da göl etrafında tur attı. Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarılar yapıldı. Jandarma ekipleri de sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin de maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. <br>Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapanlar ise yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-05 15:03:25<br>

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