Bolu'da, Wing Tai hakem adaylarına eğitim semineri

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)-BOLU´da Wing Tai Federasyonu tarafından Wing Tai müsabakalarında uygulanacak oyun kuralları, müsabaka organizasyonları düzen ve kurallarının işlendiği seminer düzenlendi. Seminere katılan hakem adaylarına katılım belgeleri verildi.<br>Wing Tai Federasyonu Başkanı Sabri Damar'ın öncülüğünde Bolu'da, Wing Tai hakemlerinin yetiştirildiği, hakemlik ve organizasyon semineri düzenlendi. Daha önce Ankara ve İstanbul'un ardından Bolu'da ilk kez düzenlenen etkinliğe Wing Tai camiasından bir çok önemli isim katıldı. Katılımcılara, Uzakdoğu sporları ve Wing Tai konusunda tecrübeli spor adamları Tayfun Kobaş, İlker Akbayır, Emrah Sarıcaer ve Hayrullah Mete tarafından hakemlik eğitimi verildi. Ayrıca ücretsiz olan eğitime katılanlara katılım belgeleri verildi.<br>Wing Tai Federasyonu Başkanı Sabri Damar, "Biz burada hakemlere, hakem olmak isteyenlere bir seminer veriyoruz. Bu seminer ile birlikte de hem Wing Tai alanında hem de Muay Tai alanında çok başarılı hakemler çıkaracağımızı düşünüyorum. Burada hakem heyetimiz ile birlikte bu semineri verirken hakem adaylarının dikkat etmesi gereken hususları göz önüne alarak konuşuyoruz. Çok değerli hakem arkadaşlarım ile birlikte müsabakalar sırasında hakemlerin gözden bir şey kaçırmamaları için uğraşıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Seminerden görüntüler<br>-Katılımcılardan görüntüler<br>-Röportaj<br>-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-07-05 17:22:01<br>

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