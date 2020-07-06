Bolu’da polis kovalamacasında yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Bolu TEM otoyolunda yapılan uyuşturucu operasyonunda polislerden kaçarken yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda yaptıkları uygulamada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle sürücü arasında yaşanan kovalamacada şüpheli otomobil kısa sürede yakalandı. Ekiplerin araç içinde ve yol kenarında yaptıkları aramalarda 170 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Necati İ. (32) ve Adnan Y. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necati İ. "uyuşturucu madde ticari yapmaktan" tutuklandı. Adnan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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