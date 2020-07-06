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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası

DHA

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis ve jandarmanın yaptığı maske denetimlerinde, son 11 günde 458 kişiye, toplam 412 bin lira idari para cezası uygulandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasının ardından kentteki koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 11 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 458 kişiye maske takmadıkları...

Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis ve jandarmanın yaptığı maske denetimlerinde, son 11 günde 458 kişiye, toplam 412 bin lira idari para cezası uygulandı.<br>Bolu Valisi Ahmet Ümit'in vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasının ardından kentteki koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 11 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan cezanın miktarının 412 bin 200 lira olduğu belirtilirken, denetimlerin devam edeceği ifade edildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-07-06 14:51:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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