Kurtarılmaya çalışılan kedi, itfaiyenin merdiveninden atladı

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveninin sepetine alındı. Ürken kedi, yaklaşık 9 metre yükseklikten atlayarak uzaklaştı.<br>Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında, kapalı balkonun dışında kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtararak, itfaiye sepetine aldı. Ancak kedi korkarak sepetten yine aynı balkona atlamaya çalıştı. Balkona tutunamayan kedi, yaklaşık 9 metre yükseklikten, binanın altındaki sarmaşıklara da çarparak yeşil alana düştü. 4 ayak üstüne düştüğü görülen kedi, daha sonra kaçarak uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-08 12:30:28<br>

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