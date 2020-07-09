Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da polis ekiplerince yapılan yol denetimlerinde 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

TEM yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan O.D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı.

5 saat arayla aynı noktada ekiplerce durdurulan otomobilde ise sürücü R.A'nın (51) üzerinde yapılan aramada 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. R.A. gözaltına alındı.

İlk operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Her iki operasyonda gözaltına alınan O.D. ve R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-09 12:12:20



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