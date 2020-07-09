'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-09 18:07:41



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