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Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi (2)

DHA

Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi (2)


2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Oktay D. ve  Resul A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük
2020-07-09 18:08:24

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