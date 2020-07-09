

Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 karayolunda aniden manevra yapan TIR'a çarpmamak için manevra yapan 3 motosiklet sürücüsünün birbirleriyle çarpıştı. Kazada 3 motosiklet sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Yeniçağa ilçesi Nallar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hasan Hüseyin Ergin, Metehan Acar ve Mehmet Karadaş idaresindeki 3 motosiklet, iddiaya göre önlerinde seyreden ve aniden manevra yapan TIR'a çarpmamak için hamle yaptı. Motosikletler ani hamle nedeniyle birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüjde bulunan bariyerlere de çarpan motosikletlerin sürücüleri ile bir motosiklette yolcu olarak bulunan Emirhan Karagöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysa Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde ulaşım yaklaşık 45 dakika durdu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Semih KABASAKAL

2020-07-09 22:08:02



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