Boluspor-Akhisarspor: 0-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)
BOLUSPOR: Mosquera (xx)Fethi Özer (xx), Burak Bekaroğlu (xx), İsmail Konuk (xx), Hayrullah Bilazer (xx), Seth (x)(Dk.46 Melih Okutan xx), Mustafa Durak (xx), Cumali Bişi (xx), Bilal Kısa (xx)(Dk.71 Halilovic xx), Mustafa Eskihellaç (xx)(Dk.79 Kidric x), Gökhan Sazdağı (xx)
AKHİSARSPOR: Lukac (xxx)Vrsajevic (xx), Uğur Arslan (xx), Edin Cocalic (xxxx)(Dk.75 Musa Nizam xx), Kadir (xxx), Burhan Eşer (xx) (Dk.74 Tolga Ünlü x), Aykut Çeviker (xx)(Dk.59 Onur Ayık xx), Rotman (xxx), Erhan Çelenk (xx)(Dk.69 Ali Kaan xxx), Bjarnason (xxx)(Dk.46 Eray xx), Ergin (xxx)
GOLLER: Dk. 5 Edin Cocalic (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Akhisarspor)Boluspor, TFF 1'inci Lig´in 33´üncü haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5'inci dakikada Cocalic kaydetti. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 57'ye yükseltirken, Boluspor 30 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-12 20:35:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.