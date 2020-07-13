Fabrikada üretime 3 gün ara verildi, 1000 işçiye test yapıldı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime 3 gün ara verildi. Fabrikada çalışan 1000 işçiye test yapıldı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine fabrikada üretime 3 gün ara verildi. 1000 kişinin çalıştığı fabrikanın yetkilileri, özel laboratuvar ile anlaşarak, işçilere test yapılmasını istedi. Verilen onayın ardından fabrikada çalışan işçilerin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu´na (SGK) ait kullanılmayan boş binada testten geçirildi. İşçilere, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra sırayla kan alınıp, antikor testi yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-13 15:03:23



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