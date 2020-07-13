Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği `Sezar´ ile yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.K. (36) ile yanında bulunan M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük

2020-07-13 15:58:36



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