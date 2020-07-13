Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede (2)

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

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SERBEST KALDILAR

Bolu'da 520 gram esrar ile yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.S., savcılık sorgusunun ardından salıverildi. H.K. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-13 17:13:54



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