105 bin TL değerinde kaçak telefonlarla yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 105 bin TL olan 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile yakalanan Suriye uyruklu B.C. (21) ve T.S. (21), gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 105 bin TL olan 30 adet cep telefonu bulundu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu B.C. ve T.S. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük
2020-07-16 12:45:51
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