Yavru kedilerin kurtarıldığı yangını, boşanma aşamasındaki eşinin çıkardığını iddia etti



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, bir apartmanın 4´üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Bulut ve Pamuk isimli yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dairenin sahibi Volkan Özcan, evi, boşanma aşamasındaki eşinin yaktığını iddia etti. Polis de adı açıklanmayan kadını gözaltına aldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında, Gölyüzü Mahallesi Karaaslan Sokağı'ndaki bir apartmanın 4´üncü katındaki dairede çıktı. Volkan Özcan'a ait daireden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, anında müdahale ile alevleri kontrol altına alıp, yangını söndürdü. Yangını haber alınca olay yerine gelen Volkan Özcan, itfaiye ekiplerine evde Bulut ve Pamuk isimli yavru kedilerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine içeri giren itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kedileri kurtararak, sahibine teslim etti. Korkan kedileri Volkan Özcan ile yakınları, su içirerek rahatlatmaya çalıştı. Balıklar olan akvaryum ise itfaiye erlerince yangında zarar görmeyen bir odaya taşındı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Volkan Özcan, evini boşanma aşamasında olan eşinin yaktığını iddia etti. Özcan, polislere, dün eşinin eşyalarını almak için geldiğini ancak tartıştıklarını anlatarak, bunun üzerine kendisini evi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti. Polis, adı açıklanmayan kadını, Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına aldı.

Özcan'ın yakınları ise, kadının gözaltına alındığı evi bastı. Polis, kendilerini görünce kaçan şüphelileri, yakalandı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-16 15:40:52



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