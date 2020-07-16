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Bolu’da korona virüs testlerinin yüzde 10’u pozitif çıkıyor Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Tedbirlerden vazgeçmeyeceğiz”

İHA

Bolu’da korona virüs testlerinin yüzde 10’u pozitif çıkıyor Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Tedbirlerden vazgeçmeyeceğiz”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentin korona virüs konusunda Türkiye ortalamasına göre iyi olduğunu belirterek, “Bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2’si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda” dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde korona virüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Şuana kadar kentte bir sorun olmadığını belirten Ümit, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yaptıklarını söyledi.

“Gerekli uygulamaları yapıyoruz”
Korona virüs testlerini hastalık belirtisi gösterenlerin üzerine yaptıklarını ve herkese test yapılması şeklinde bir kural olmadığını ifade eden Ümit, “Şuana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Pozitif vakaları, üzerinde hastalık belirtisi olanların üzerinde yapıyoruz. Bakanlığın belirlemiş olduğu tespit ve tedavi yol haritasında herkesin teste tabi tutulması diye bir kural yok. Sadece üzerinde hastalık belirtisi olanların teste tabi tutulması gerekiyor. Çünkü testin niteliği böyle gerektiriyor. Bugün pozitif çıkmayan bir hadiye birkaç gün sonra pozitif çıkabilir. Bugün pozitif çıkan birkaç gün sonra negatif çıkabilir. Dolayısıyla bakanlığın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yapıyoruz. Biraz fazlasını yapıyoruz. Vatandaşımızın rahatlaması adına gerek fabrikalardan gerekse diğer özel sektörlerden ve kamudan gelen talepleri değerlendirmek suretiyle herkesin işini bir şekilde görmeye gayret ediyoruz” dedi.

“Bağışıklık olmaya başladı”
Vatandaşların tedbirlere uyma konusunda başarılı olduklarını söyleyen Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, “Bizim vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Bu kurallara tam olarak uyma gayreti içerisinde olma neticesinde gayet iyi geldik. Şuanda da Türkiye ortalamasına göre yine iyiyiz. Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2’si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor, aynı zamanda bir bağışıklık da olmaya başladı. Bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu yada olacak diye tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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