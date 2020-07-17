Otomobilde, 61 kilo eroin ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturu operasyonunda durdurulan otomobilde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine güzergah üzerindeki kontroller sıklaştırıldı. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen otomobil, durdurularak narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada, aracın bagajında 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü S.S. (59) ile yanındaki L.G. (45), gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük

2020-07-17 11:55:29



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