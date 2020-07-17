Bolu’da ormanda çalışırken 100 metreden düşen memur, operasyonla kurtarıldı AFAD ve UMKE ekipleri yaralı orman memurunu halat ile kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da ormanda çalışırken 100 metreden düşen memur, operasyonla kurtarıldı AFAD ve UMKE ekipleri yaralı orman memurunu halat ile kurtardı

İHA

Bolu’da ormanda çalışırken 100 metreden düşen memur, operasyonla kurtarıldı AFAD ve UMKE ekipleri yaralı orman memurunu halat ile kurtardı

Bolu’da ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan Orman Muhafaza Memuru, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı Ayı Kayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Muhafaza Memuru Durası Partlak (58), ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada ayağı kayarak 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlandığı sırada bir ağacı tutarak durabilen Partlak’ın yardım istemesi üzerine olay yerine diğer birlikte çalıştığı arkadaşları geldi. Partlak’ın ayağı kırıldığı için yerinden hareket edemediğini gören arkadaşları durumu 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri Partlak’ın bulunduğu alana halat yardımıyla kurtarma çalışma başlattı. Partlak, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinden ilk müdahalesi yapılan Partlak, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Partlak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

100 metrelik uçurumdan yuvarlanan orman memuru kurtarıldı
YEREL HABERLER 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan orman memuru ...
Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ncı yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ncı yılı kutlandı
Bolu'da TEM'de durdurulan otomobilin bagajında 61 kilo eroini yakalandı Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu'da TEM'de durdurulan otomobilin bagajında 61 ...
Otomobilde, 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde, 61 kilo eroin ele geçirildi
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10´lara tırmanmış durumda
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10´lara ...
Bolu’da korona virüs testlerinin yüzde 10’u pozitif çıkıyor Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Tedbirlerden vazgeçmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs testlerinin yüzde 10’u pozitif ...
Bolu'da ata cinsel saldırı şüphelisi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Bolu'da ata cinsel saldırı şüphelisi adli kontrolle ...
Yavru kedilerin kurtarıldığı yangını, boşanma aşamasındaki eşinin çıkardığını iddia etti
YEREL HABERLER Yavru kedilerin kurtarıldığı yangını, boşanma ...
Bolu’da cep telefonu kaçakçılığı: 2 gözaltı Bolu’da, 105 bin lira değerinde 30 adet kaçak telefon yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da cep telefonu kaçakçılığı: 2 gözaltı Bolu’da, ...
Kundaklandığı iddia edilen evdeki yavru kediler son anda kurtarıldı Yangından kurtarılan yavru kediler su verilerek sakinleştirildi
YEREL HABERLER Kundaklandığı iddia edilen evdeki yavru kediler son ...
Uyuşturucu kuryesi Seda: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
YEREL HABERLER Uyuşturucu kuryesi Seda: Bu işi yapmasaydım, kötü ...
105 bin TL değerinde kaçak telefonlarla yakalandılar
YEREL HABERLER 105 bin TL değerinde kaçak telefonlarla yakalandılar
Bolu'da 3,9 kilo esrarla yakalanan kadından ilginç savunma: "Bu işi yapmasaydım kötü yola düşecektim”
YEREL HABERLER Bolu'da 3,9 kilo esrarla yakalanan kadından ilginç ...
Bolu'da 'Demokrasi Nöbeti'
YEREL HABERLER Bolu'da 'Demokrasi Nöbeti'
15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, ...
Bolu’da, şehitler için dua okundu 15 Temmuz şehidi Ozan Özen’in babası Metin Özen: “Her zaman aklımızda”
YEREL HABERLER Bolu’da, şehitler için dua okundu 15 Temmuz şehidi ...
Bolu Valiliği, mahkemenin maske kararına itiraz edecek
YEREL HABERLER Bolu Valiliği, mahkemenin maske kararına itiraz ...
Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz edecek Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Verilmiş karar tamamen hukuka aykırıdır” “Karara itiraz ediyoruz, bozulacağına inanıyoruz”
YEREL HABERLER Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X